Araç sahiplerine kötü haber!

Türkiye’de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor. Son dönemde brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Bu gelişmeler de benzin de zam baskısı oluşturuyor.



Benzine bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. 14-16 kuruş arasında zam ihtimali gündeme geldi.



Piyasa uzmanları yapılan artışın hafta başında pompa fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor.