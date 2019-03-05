AK Parti anketlerde teknik değiştirdi

DAVRANIŞTA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Oluşan ittifaklara karşı halkın tepkisinin ölçülmeye çalışıldığını ifade eden Çelik 'Elimize bir tarafta Mansur Yavaş
bir tarafta Özhaseki'nin olduğu bir pusula gelebilir karşımıza. Hangisine oy vereceksiniz? diye yine temsili bir evet mührüyle seçmenin önüne gelinecek anket sırasında. Hadi bakalım basın hangisine oy verecekseniz evet mührünü. Bu tekniğin ne önemi var şu önemi var. Örneğim Mansur Yavaş
üzerinden hareket edelim. Mansur Yavaş
ben ülkücüyüm diyen bir aday. İşte ülkücü
, milliyetçi, muhafazakar
kendini o kesimde tanımlayan seçmenin içinden Mansur'a Yavaş'a oy vereceğini söyleyen bir seçmen olsun mesela. AK Parti
burada şunu arıyor. Mansur Yavaş
'a oy verirken o seçmenin eli Cumhuriyet Halk Partisi
'nin altındaki boşluğa basmak zorunda o evet mührünü. Yani hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi
'ne oy vermemiş bir seçmen, 6 oka oy vermemiş bir seçmenin Mansur Yavaş
'a oy vereceğim derken işte o Cumhuriyet Halk Partisi
'nin amblemini gördüğünde seçmen davranışında bir değişiklik olucak mı, olmayacak mı araştırılıyor. Veya seçmenle ilgili bunun netleştirilmesi hedefleniyor.' diye konuştu.
PARTİ-ADAY NABZI TUTULACAK
İYİ Parti-HDP çelişkisininde araştırıldığını söyleyen Çelik 'Sadece Ankara'da değil. Örneğim HDP bir ittifakın içinde yer almamakla birlikte iktidarın karşısındaki en güçlü adayı desteklemek ilgili bir çağrı yapmıştı seçmenlerine. Örneğim, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'nin adayıyla girdiği bir seçmen bölgesinde geleneksel olarak HDP'ye oy vermiş bir seçmenin İYİ Parti'nin logosunun altına o evet mühürünü basmasında aynı şey yaşanabileceğini söyleniyor. Dolayısıyla parti-aday nabzının tutulacağı değişik bir anket çalışmasıyla karşı karşıyayız.' dedi.