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AK Parti anketlerde teknik değiştirdi

Gazeteci Murat Çelik, AK Parti'nin seçimlerden önce yaptırdığı anketlerde yeni bir teknik kullandığını söyledi.

Siyaset / 05 Mart 2019 Salı 10:22
AK Parti anketlerde teknik değiştirdi
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AK Parti, geleneksel soru-cevap anket şeklini terk etti.

31 Mart seçimleri öncesi seçmenin nabzını anketlerle tutmaya alışan Ak Parti yeni bir teknik geliştirdi.

Seçmenin tercihini oy pusulasıyla görmeye çalışan AK Parti'nin, amacını Gazeteci Murat Çelik canlı yayında anlattı.


DAVRANIŞTA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Oluşan ittifaklara karşı halkın tepkisinin ölçülmeye çalışıldığını ifade eden Çelik 'Elimize bir tarafta Mansur Yavaş bir tarafta Özhaseki'nin olduğu bir pusula gelebilir karşımıza. Hangisine oy vereceksiniz? diye yine temsili bir evet mührüyle seçmenin önüne gelinecek anket sırasında. Hadi bakalım basın hangisine oy verecekseniz evet mührünü. Bu tekniğin ne önemi var şu önemi var. Örneğim Mansur Yavaş üzerinden hareket edelim. Mansur Yavaş ben ülkücüyüm diyen bir aday. İşte ülkücü, milliyetçi, muhafazakar kendini o kesimde tanımlayan seçmenin içinden Mansur'a Yavaş'a oy vereceğini söyleyen bir seçmen olsun mesela. AK Parti burada şunu arıyor. Mansur Yavaş'a oy verirken o seçmenin eli Cumhuriyet Halk Partisi'nin altındaki boşluğa basmak zorunda o evet mührünü. Yani hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş bir seçmen, 6 oka oy vermemiş bir seçmenin Mansur Yavaş'a oy vereceğim derken işte o Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemini gördüğünde seçmen davranışında bir değişiklik olucak mı, olmayacak mı araştırılıyor. Veya seçmenle ilgili bunun netleştirilmesi hedefleniyor.' diye konuştu.

PARTİ-ADAY NABZI TUTULACAK

İYİ Parti-HDP çelişkisininde araştırıldığını söyleyen Çelik 'Sadece Ankara'da değil. Örneğim HDP bir ittifakın içinde yer almamakla birlikte iktidarın karşısındaki en güçlü adayı desteklemek ilgili bir çağrı yapmıştı seçmenlerine. Örneğim, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'nin adayıyla girdiği bir seçmen bölgesinde geleneksel olarak HDP'ye oy vermiş bir seçmenin İYİ Parti'nin logosunun altına o evet mühürünü basmasında aynı şey yaşanabileceğini söyleniyor. Dolayısıyla parti-aday nabzının tutulacağı değişik bir anket çalışmasıyla karşı karşıyayız.' dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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