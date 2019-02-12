Usta oyuncu 'Jet Sosyete'ye geliyor

TV8'in Çarşamba günleri ekrana gelen sevilen dizisi Jet Sosyete, Sevgililer Günü konseptiyle yayınlayacağı yeni bölümü için bomba bir isimle anlaştı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen usta isim, dizinin 13 Şubat'ta yayınlanması beklenen bölümüne konuk oyuncu olarak katılacak.



Geçtiğimiz hafta Gülse Birsel'in sosyal medyada yaptığı açıklama ile yeni bölümü yayınlanmayan dizinin setinde meydana gelen salgın hastalık, izleyenleri korkutmuştu. Dizinin yeni bölümüne usta oyuncu Metin Coşkun konuk olacak.







METİN COŞKUN DAHİL OLDU



Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin bu hafta yayınlanacak olan bölümüne Metin Coşkun Konuk damga vuracak.







Ayşenil Şamlıoğlu'nun hayat verdiği Zahide ile Coşkun'un canlandırdığı Fazlı Bey'in, Sevgililer Günü buluşması ekran başındakileri kahkahalara boğacak.



‘Jet Sosyete', yeni bölümüyle 13 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV8'de ekranlara gelecek.

