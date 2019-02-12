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Gaziantep'te patlama!

Gaziantep'te rögarda ve bir binada doğalgaz kaynaklı iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 4'ü hafif 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 12 Şubat 2019 Salı 13:32
Gaziantep'te patlama!
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi kanalizasyonunda sıkışma nedeniyle metan gazı patladı. patlama esnasında 57 nolu cadde, Şehit Adem Şahin caddesinin de aralarında bulunduğu 5 sokak ve caddede bulunan yaklaşık 15 rögar kapağı havaya fırlarken, çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.




Patlama esnasında Şehit Adem şahin caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir özel halk otobüsü de fırlayan rögar kapağından hasar gördü. Minibüs içerisinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralanarak, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İki ayrı patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. İki olayda 4' ü hafif 6 kişi yaralanmıştır" denildi.
Kaynak : İHA
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