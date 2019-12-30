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İstanbul'da fırtına uyarısı

Kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

Yaşam / 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:48
İstanbul'da fırtına uyarısı
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İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle gece saatlerinde 5 derece civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4 derece daha soğuk hissedileceği, evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede, kadınları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor.

Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumu "153 İBB Beyaz Masa" hattına, 112 Hızır Acil'e veya emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirilebilecek. Kaynak : AA

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Eğitim MerkeziBüyükşehir BelediyesiHızırDonma TehlikesiZabıta

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