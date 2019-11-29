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Fuat Oktay: 2018'de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır." dedi.

Ekonomi / 29 Kasım 2019 Cuma 10:52
Fuat Oktay: 2018'de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır." dedi.

Oktay, "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." diye konuştu.

Oktay, "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir." ifadesinde bulundu.

Oktay, "2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir." dedi.

Oktay, "2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır." diye konuştu.

DolarCumhurbaşkanıTürkiyeYapay ZekaFuat Oktay


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