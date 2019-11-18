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Aksaray'da otizmli çocuklara tepki sonrası okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı

Aksaray'da otizmli çocuklara tepki sonrası okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

Eğitim / 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:37
Aksaray'da otizmli çocuklara tepki sonrası okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medya da paylaşıldı.

Tepkiler sonrasında Valilik inceleme başlatmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise,

"Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır." denildi.

Sosyal MedyaMehmetçikOkul MüdürüMüdür YardımcısıCep Telefonu

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