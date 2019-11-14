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Terör örgütü El Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün İstanbul'da gözaltına alındı.

Güncel / 14 Kasım 2019 Perşembe 13:06
Terör örgütü El Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide üyesi olan ve aranan teröristler listesinde 'turuncu' kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla yurda girerek İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Başakşehir'de operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak : AA

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