USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi

Bağdat ve güneyindeki kentlerde iki gündür süren hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 63'e yükseldiği bildirildi Aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e yükseldiği belirtildi.

3. Sayfa / 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:20
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde iki gündür süren hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 63'e yükseldiği bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cuma günü yeniden başlayan gösterilerde Bağdat'ta 10, Meysan'da 14, Zikar'da 15, Basra'da 7, Musenna'da 1, Babil'de 4 ve Divaniyye'de de 4 kişi hayatını kaybetti. Böylece gösterilerdeki toplam ölü sayısı 63'e yükseldi." denildi.

Açıklamada, söz konusu gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e çıktığı belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara veren eylemciler, dün tekrar gösterilerine başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

ProtestoYolsuzlukBağdatHükümet Karşıtıİnsan Hakları

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı