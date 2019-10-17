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İğrenç rakam! 10 ayda 1422 kişi!

Gaziantep’te, 2019 yılında yapılan fuhuş operasyonlarında bin 422 kişi hakkında işlem yapılırken, toplam 1 milyon 935 bin 460 TL idari para cezası uygulandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen yerler ise kapatıldı.

3. Sayfa / 17 Ekim 2019 Perşembe 10:35
İğrenç rakam! 10 ayda 1422 kişi!

Gaziantep'te 2019 yılı içerisinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında özellikle günlük kiralık evlere, 1+1 dairelere ve kentin bazı noktalarına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde aralarında fuhuş yapan kadınların, müşterilerin, ve fuhuşa aracılık ile yer temin eden şüphelilerin bulunduğu bin 422 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bu işlemler neticesinde toplam 1 milyon 935 bin 460 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Kentin işlek noktalarından olan Otogar civarında ve diğer noktalarda fuhuş amaçlı bekleme yapan kadınlara yönelik ise 45 adet işlem yapılarak toplam 114 kadına 36 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan fuhşa aracılık ve yer temininden 46'sı adli, 357'si de idari olmak üzere toplam 403 adet işlem yapıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Para CezasıFuhuş

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