USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

İran Lideri Hamaney: Askeri savaş söz konusu değil

İran Lideri Ali Hamaney siyasi hesaplara göre askeri savaşın söz konusu olmadığını söyledi.

Dünya / 02 Eylül 2018 Pazar 14:49
İran Lideri Hamaney: Askeri savaş söz konusu değil

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı komutanlarına hitap eden Hamaney, 'Siyasi hesaplara göre askeri savaş söz konusu değil.' dedi.

Hava savunma güçlerinin önemine değinen Hamaney, silahlı kuvvetlerin silah ve insan gücünü günden güne artırması gerektiğini kaydetti.

Son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların sosyal ve siyasal sorunlara dönüştüğü İran'da Hamaney, ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik savaş sürdürdüğünü belirtmişti.

Kaynak : AA

EnbiyaHamaneyİran


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı