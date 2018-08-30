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Münbiç ile Tel Rıfat'a komando birliği sevkiyatı

Kars’taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığımdan yola çıkan 284 kişiden oluşan komando birliği, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye sınırının Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine sevk edildi.

Dünya / 30 Ağustos 2018 Perşembe 21:29
Münbiç ile Tel Rıfat'a komando birliği sevkiyatı

Suriye’de görev yapmak için Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı’ndan yola çıkarak uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan 284 kişiden komando birliği Kilis’e ulaştı. Komandoların yanında mühimmat ve askeri araçlar ile birlikte Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine hareket etti.

Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak : İHA

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