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Nafaka’ için babasının yanına gitti... Katil oldu!

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, annesinden 3 yıl önce boşanan babasını nafaka yüzünden bıçaklayarak öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:20
Nafaka’ için babasının yanına gitti... Katil oldu!

Olay, dün gece saatlerinde, Biga’ya bağlı Yolindi köyünde meydana geldi. Ö.M, annesi Kadriye Keser’den 2015 yılında ayrılan babası Nihat Makas ile köy içinde karşılaştı. Ö.M. (19), iddiaya göre, babasından kendisi için ödediği 100 TL’lik nafakayı 250 TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Nihat Makas ile oğlu arasında tartışma çıktı. Genç, üzerindeki bıçağı çıkarıp, babasının kalbine, koltuk altına ve karın bölgesine defalarca sapladı. Nihat Makas 5 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar kendi araçlarıyla ağır yaralı olan Nihat Makas’ı hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ambulansla yolda denk gelince yaralı adam ambulansa alındı. Hastane yolunda can veren şahsın babanın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Firar eden Ö.M, annesiyle beraber yaşadığı eve saklandı. Jandarma ekiplerini bir süre uğraştırdıktan sonra teslim olan genç, karakolda ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kaynak : İHA

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