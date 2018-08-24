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ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir araç içinden 6 el ateş edilmesi olayıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Güncel / 24 Ağustos 2018 Cuma 20:28
ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın sorgusu devam ederken, ateş edilmesiyle ilgili bağlantısı bulunduğu tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel bir ekip tarafından olayın tüm detaylarının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Bu arada, Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın gözaltı süresi de uzatıldı.

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele


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