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Yeni açılacak hat müzesine eser yağdı

Amasya Belediyesinin ‘Hattatların piri’ Şeyh Hamdullah adına kurduğu müze için hattatlar adeta yarıştı.

Kültür-Sanat / 06 Temmuz 2018 Cuma 09:03
Yeni açılacak hat müzesine eser yağdı

Türk-İslam sanatı içinde yer alan hat sanatına yön verip kriterlerini ortaya koyanların başında gelen ve dünya üzerinde hat sanatıyla ilgilenen herkes tarafından çok iyi bilinerek üstat olarak kabul edilen Amasyalı Şeyh Hamdullah'ın adının verildiği müze hattatları da heyecanlandırdı. Tarihi Hatuniye Mahallesi'nde Amasya evi görünümündeki 3 katlı Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi yakında açılıyor.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in daveti üzerine 100'e yakın sanatçının 120'ye yakın eserini Amasya'ya gönderdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, “Şeyh Hamdullah'ın adını duyduktan sonra bütün hattatlarımız buraya eser göndermek için adeta yarıştılar. Bu müsabaka anlamında bir yarış değil. Şeyh Hamdullah'ın adının bulunduğu bir müzede kendi eserlerinin olmasını kendileri için bir gurur olarak görmelerinden kaynaklanıyor” dedi.

2 yıldan beri süren çalışmaların son aşamaya geldiğine değinen Akbaş, hat sanatının en güzel örneklerinin sergileneceği müzede Mısır, Sümer, Hitit yazılarından başlayıp yazının insanlık tarihi içinde gelişim sürecinin de aktarılmasının yanı sıra hat ile birlikte gelişen sanatlar olan ciltçilik, ebru, tezhip gibi sanatların da yapım aşamalarıyla birlikte uygulamalı olarak tanıtılacağını, ayrıca konukların müzede İslami kültürle olgunlaşmış sanat anlayışının zirveye ulaştığı hat sanatı konusunda ciddi bilgiler öğreneceğine inandığını söyledi.

Kaynak : İHA

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