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Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Kültür-Sanat / 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:28
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Peyton Reed'in yönetmenliğini yaptığı, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Judy Greer, Hannah John-Kamen, Walton Goggins, Michael Pena, Michael Douglasve Laurence Fishburne'nin oynadığı akisyon ve macera filmi 'Ant-Man ve Wasp' izleyici ile buluşacak.

Paul Rudd ile Evangeline Lilly'nin başrollerini paylaştığı film, süper kahramanlık ile babalık görevlerini bir arada yürütmek konusunda problemler yaşayan Ant-Man'in, acil bir durum için Wasp ile birlik olacağı görevi anlatıyor.

'Hayat Okulu'

Nicolas Vanier'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hayat Okulu', ormanlık bir alanda yolları kesişen bir çocuk ile bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Yönetmen Nicolas Vanier'in senaryosunu Jerome Tonnerre ile kaleme aldığı komedi ve dram karışımı filmde, François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berleand, Urbain Cancelier ve Carolina Jurczak gibi isimler rol aldı.

'Hayalet Hikayeleri'

Andy Nyman ve Jeremy Dyson'ın yazıp yönettiği 'Hayalet Hikayeleri', şüpheci bir profesörün, içinde üç farklı olayın bulunduğu bir dosyaya rastlamasıyla birçok doğaüstü olayın peşinden gitmesini konu ediniyor.

'Neye inandığına dikkat et' sloganıyla yola çıkılan korku ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Andy Nyman, Martin Freeman, Paul Whitehouse, Alex Lawther, Paul Warren ve Amy Doyle oynuyor.

'Zama'

Arjantin'in en önemli edebi yapıtlarından kabul edilen, Antonio di Benedetto'nun 1956 tarihli aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan 'Zama', İspanya'nın sömürgesi olduğu 18. yüzyılda Paraguay'da geçiyor.

Lucrecia Martel'in yazıp yönettiği filmde Daniel Gimenez Cacho, Lola Duenas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujin, Mariana Nunes ve Rafael Spregelburd oynuyor.

'Karantina XII'

Can Varol'un yönettiği, Berna Üçkaleler, Umut Demirdelen, Şevket Süha Tezel, Anıl Can Yılar, Cansu Şahin, Barış Efe ve Buse Sevindik gibi isimlerin rol aldığı 'Karantina XII', bir araştırma için gittikleri adada doğaüstü olaylar yaşayan bir grup gencin maceralarını konu ediniyor.

'Dua Et Kardeşiz'

Hamza Yaman'ın yönettiği 'Dua Et Kardeşiz', arazilerinden yol geçeceğini öğrenen iki kardeşin hikayesini odağına geliyor.

Komedi türündeki filmde Eray Kaman, Gökhan Demir, Başak Akbay, Funda Dönmez, Ayhan Taş ve Cihangir Şeşen gibi isimler oynuyor.

'Kaptan Dandun'

Hubert Weiland ve Jan Stoltz'un yönettiği haftanın animasyon filmi 'Kaptan Dandun', Sharky isimli bir geminin kaptanı ve mürettebatının başından geçen olayları konu alıyor.

'Deliha 2'

Gupse Özay'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 'Deliha 2', ikinci kez vizyona girecek.

Kaynak : AA

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