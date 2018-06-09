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Kriz patlak verdi! CHP'yi karıştıran olay

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce miting programlarına, televizyon yayınlarına ve ziyaretlerine devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il ve ilçe örgütlerine, aynı reklam alanlarına kendisinin de posterlerinin asılması talimatını verdi.

Siyaset / 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:46
Kriz patlak verdi! CHP'yi karıştıran olay

Başta İstanbul olmak üzere tüm il ve ilçelerdeki billboardlar ve reklam alanlarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim afişleri asılırken, CHP il ve ilçe örgütlerine, aynı reklam alanlarına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da posterlerinin asılması talimatı verildi.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ!

Muharrem İnce'nin 'Kemal Kılıçdaroğlu karşısında CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağım' açıklaması sonrası rahatlayan Kılıçdaroğlu; ilk hamle olarak milletvekili aday listelerinden, İnce'ye yakın isimleri çıkartmıştı.

CHP ÖRGÜTLERİNDE ŞAŞKINLIK

Şimdi de Muharrem İnce posterlerinin yanına kendi posterlerini astırtması CHP örgütlerinde şaşkınlık yarattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partideki etkinliğini yitirdiği ve bu durumdan rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi basın danışmanlarına kendisinin daha fazla yazılı ve görsel basında gözükmesi için talimat verdiği yönünde.

Türkiye'nin en önemli seçimlerine gidildiği bu günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları tepki çekerken, CHP örgütleri ve aday olan-olmayan tüm milletvekilleri ise Muharrem İnce için çalışmaya devam ediyor.

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