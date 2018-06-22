Biri 56 diğeri 59 yaşında mezun oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri, Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarından mezun olan bin 380 öğrenci üniversite yerleşkesi içindeki sahada yapılan törenle kep atma mutluluğu yaşadılar. Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Tören alanına ellerinde fakülte ve bölümlerini yazılı pankartlarla giren öğrencilerin arasında biri 59 diğeri 56 yaşındaki öğrenciler dikkatleri çekti.



'EŞİMİN DE DESTEKLERİYLE BİTİRDİM, HEDEF 3'ÜNCÜ ÜNİVERSİTE'



Yapılan tören sonrası İHA muhabirine konuşan 59 yaşındaki Remzi Özbek, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde bir diploması olduğunu buna bir de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden aldığı diplomanın eklendiğini söyleyerek, 'Geçmişten İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Emekliyim özel bir sektörden. Daha sonra arkeolojiye girmek nasip oldu, sevdiğim bir bölümdü bitirdim şükürler olsun. Seviyorum geçmişten beri tarihle ilgili arkeolojiyle ilgili bir sevgim vardı öyle kısmet oldu. Eşimin de destekleriyle öyle. Bundan sonra başka bir bölüm düşünüyorum, 3'üncü bir üniversite' dedi.



'ZAMANINDA AİLEM OKUTMADI'



Aynı bölümü bitiren Birsen Coşkun (56) ise; 'Bilecik'te oturuyorum. Ben çalışırken okula girdim, çok zorluk çektim. Zamanında okuyamadığım için özellikle derslere giremedim. Onun zorluğunu çekim not almakta. Ama çok zevkli bir bölüm herkese tavsiye ederim yani içinde arkeoloji sevgisi olan herkese tavsiye ederim bu bölümü seçmelerini. Zamanında ailem okutmadığı için yani açık öğretim okudum aslında ama daha sonra bir şansımı deneyeyim kazanırsam giderim demişti. Kazandım ama çalışıyordum ve çalışırken okumak çok zor. Yine bir deneyeyim diye düşündüm. Her şey çok güzel oldu Allah fırsat verdi çok şükür bitirdim sonuna geldim' dedi.



(Cem Kaan Toka/İHA) Kaynak : İHA