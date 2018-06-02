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Terör örgütüne büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk, Siirt ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 15 terörist öldürüldü.

Güncel / 02 Haziran 2018 Cumartesi 10:20
Terör örgütüne büyük darbe

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik dün ve bugün gerçekleştirilen hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Tunceli merkez kırsalında yürütülen operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra dün ve bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ve Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine de hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalına yönelik, 1-2 Haziran'da düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DİYABAKIR'DA PKK'YA DARBE

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Bayrak-87 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Uğur Kartal-3 Müşterek Operasyonu sona erdi. Operasyon sonucunda terör örgütünün kullandığı sığınak ve El Yapımı Patlayıcılar (EYP) imha edilirken piyasa değeri 9 milyon 810 bin lira olan 32 bin 700 kök hint keneviri ele geçirildi.


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