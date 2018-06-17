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Yenikapı mitingine katılan kişi sayısı açıklandı

İstanbul'da bugün düzenlenen AK Parti mitingine 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Güncel / 17 Haziran 2018 Pazar 22:07
Yenikapı mitingine katılan kişi sayısı açıklandı
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Yetkililerden alınan bilgiye göre, helikopterle havadan yapılan metrekareye düşen kişi sayısı analiziyle, AK Parti ve HDP mitinglerine katılım ölçümü yapıldı.

AK PARTİ MİTİNGİNE 1 MİLYON 300 BİN KİŞİ KATILDI! HDP HÜSRANA UĞRADI

Ölçümlere göre Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilen HDP mitingine ise yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.

Ayrıca, HDP mitinginin yapıldığı bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin, haklarında gözaltı kararı bulunan ve yasadışı pankart ve flama taşıyan 14 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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