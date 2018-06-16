USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor (CANLI)!..

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine etkili olabileceğini duyurdu.

Yaşam / 16 Haziran 2018 Cumartesi 15:07
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar etkili olabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Ankara olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Analiz ve Tahminler Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre bugün Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Eskişehir için de kuvvetli sağanak uyarıları yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

Kaynak : AA

Yağış UyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı