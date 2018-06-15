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İstanbul Boğazı'nda korkulu anlar!

İstanbul Boğazında arıza yapan bir gemi Kireçburnu Sahili’ne demirledi.

3. Sayfa / 15 Haziran 2018 Cuma 21:42
İstanbul Boğazı'nda korkulu anlar!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir haline bulunan bir geminin makine bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Arızayı fark eden kaptan durumu hemen sahil güvenlik ve kıyı emniyetine haber verdi. Olay yerine gelen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri gemiyi güvenli bir şekilde Kireçburnu Sahile getirdi.

Gemi herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan demirlerken yaşanan olay akıllara nisan ayında Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan gemiyi getirdi. Kaynak : İHA

KireçburnuKıyı EmniyetiSahil Güvenlik


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