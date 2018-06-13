Kağıthane Cendere'de fabrikada çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



İÇERİDEN PATLAMA SESLERİ GELİYOR



Kağıthane Cendere'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. İçeride kimsenin olmadığı belirtiliyor. İçeriden patlama seslerinin geldiği ifade edildi.







YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Yangın Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan pres fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



İŞÇİLER: CANIMIZI ZOR KURTARDIK



İlk edinilen bilgiye göre, 9 bin metrekarelik bir alan ve içeride kimyasalların olduğu iddia ediliyor. Olay sırasında fabrikada çalışan işçilerden biri yaşananları, 'Canımızı, kendimizi kurtardık. Nasıl olduğunu göremedik biz de. İçeride 10-15 kişi vardı, plastik PVC var. Tüpü götürdüm, taktım. Üstümüze sıçrayınca bıraktım, arkadaşlarımıza kaçın dedim' diye anlattı.







KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI: YANAN YER KİMYASAL DEPOSU



Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 'Burası Sarıyer'e bağlı bir iş yeri. Biz de arkadaşlarımızdan haberlerden takip ettik. Bir kimyasal deposu olan bir yer. Sarıyer'e bağlı bir yer. Detaylı bilgim yok. Ama adres olarak yanlış ifade olduğunu belirteyim sizlere. Arkadaşlardan aldığım bilgi de kimyasal deposu olduğu konusunda' dedi.

