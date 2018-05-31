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Atilla Taş yıkama yağlama işine girdi!

Atilla Taş, Muharrem İnce'yi gazlamaya devam ediyor...

Televizyon / 31 Mayıs 2018 Perşembe 13:06
Atilla Taş yıkama yağlama işine girdi!

Daha önceden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verdiği desteği bir şarkı ile dile getiren Atilla Taş bu kez de sosyal medya hesabından İnce hakkında algı operasyonu yapmaya başladı.

Muharrem İnce'yi yere göğe sığdıramayan ünlü şarkıcı 'Muharrem İnce'yi Milli maç izler gibi izler olduk milletçe! Her açık oturumdan sonra pert olan yandaşlara yapılan kapaklara “goolll!” diye bağıran duydum! Nerdeyse bayraklarla konvoya çıkıcaz, o derece!' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaCumhurbaşkanıMuharrem İnceAtilla TaşŞarkıcı


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