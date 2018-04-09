TSK 116 yıllık geleneği sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afganistan'daki unsurları bölgede barışın korunmasına yönelik görevlerinin yanı sıra Afganistan silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatına danışmanlık da yapıyor.



Ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik bu çalışmalarda en önemli rolü Türk askerlerinden oluşturulan danışma timleri üstleniyor. Başkent Kabil'de bu timler, Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesi Komuta ve Kurmay Akademisindeki subayların yanı sıra Afgan Sivil Düzen Polisi şehir ve sınır polislerinin eğitimlerinde yol gösterici görev yapıyor.



Türk öğretmen ve danışman subaylarının Afganistan'da vazife yapmaları geleneği 1902'de Osmanlı-Afganistan ilişkileri kapsamında başlatıldı. 1921'de iki ülke arasında imzalanan ittifak anlaşmasıyla resmiyet kazanan gelenek TSK tarafından 116 yıldır başarıyla sürdürülüyor.











- Genç Afgan subaylara eğitim



AA ekibi, TSK'nin Kabil'de yaptığı danışmanlık görevlerini görüntüledi.Türk askerleri, Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesi Komuta ve Kurmay Akademisindeki subaylara eğitim, öğretim, disiplin, bakım ve ikmal alanlarında önemli katkı sağlıyor.



Taktik operasyon yönetimi derslerine destek olan Mehmetçik, TSK tarafından kurulan topografya sınıfında da Afgan subaylara bu alandaki gelişimlerine yardımcı oluyor. İki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da geliştirmenin amaçlandığı görev kapsamında akademiye her seviyede danışmanlık hizmeti veriliyor. Türk askeri bu görevini 17 personelle sürdürüyor. AA ekibi, TSK'nin'de yaptığı danışmanlık görevlerini görüntüledi.Türk askerleri, Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesi Komuta ve Kurmay Akademisindeki subaylara eğitim, öğretim, disiplin, bakım ve ikmal alanlarında önemli katkı sağlıyor.Taktik operasyon yönetimi derslerine destek olan, TSK tarafından kurulan topografya sınıfında da Afgan subaylara bu alandaki gelişimlerine yardımcı oluyor. İki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da geliştirmenin amaçlandığı görev kapsamında akademiye her seviyede danışmanlık hizmeti veriliyor. Türk askeri bu görevini 17 personelle sürdürüyor.











- Meskun mahalde muharebe eğitimi



Afgan güvenlik güçlerine verilen danışmanlık görevi pratiğe de dökülüyor. Türk güvenlik güçleri, Afgan Ulusal Ordusuna mayın araması konusu eğitimlerinde de danışmanlık yapıyor. Afganlı askerlerin bu konudaki eğitimlerinde en önemli yol gösterici rolü Mehmetçik üstleniyor.



Afgan Sivil Düzen Polisi şehir ve sınır çalışanlarının eğitimleri de Türkiye'den gelen askerler tarafından gerçekleştiriliyor. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personel, Afgan Sivil Düzen Polisine özellikle meskun mahallerde muharebe eğitimi veriyor.



Alanında tecrübeli, terörle mücadele harekatlarında görev yapmış personel tarafından verilen eğitimlerde yapılması gerekenler Afgan polisine uygulamalı gösteriliyor. Lider personele meskun mahalde verilen muharebe eğitimleriyle teşkilatın mevcut yeteneklerinin artırılması amaçlanıyor. Afgan güvenlik güçlerine verilen danışmanlık görevi pratiğe de dökülüyor. Türk, Afgan Ulusal Ordusuna mayın araması konusu eğitimlerinde de danışmanlık yapıyor. Afganlı askerlerin bu konudaki eğitimlerinde en önemli yol gösterici rolüüstleniyor.Afgan Sivil Düzen Polisi şehir ve sınır çalışanlarının eğitimleri de'den gelen askerler tarafından gerçekleştiriliyor.Genel Komutanlığına bağlı personel, Afgan Sivil Düzen Polisine özellikle meskun mahallerde muharebe eğitimi veriyor.Alanında tecrübeli,harekatlarında görev yapmış personel tarafından verilen eğitimlerde yapılması gerekenler Afgan polisine uygulamalı gösteriliyor. Lider personele meskun mahalde verilen muharebe eğitimleriyle teşkilatın mevcut yeteneklerinin artırılması amaçlanıyor.



