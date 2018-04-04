Ünlü isimler bu projede buluştu

“El Ver, Hayata Atılsın” sloganıyla duyurulan proje Koruncuk Vakfı'nın desteği ile büyüyen korunma ihtiyacındaki çocukların korunma desteği sona erdikten sonra, hayata güvenle atılmaları için onlara yuva olacak evlerin inşa edilmesi hedefleniyor.



Proje sonunda yapılacak bu evler ile, koruma altında büyüyen çocuklara, koruma süreleri bittikten sonra hayata atılıp, kendi ayakları üzerinde durabilecek duruma gelene kadar destek verilmesi planlanıyor.



Hazal Kaya ve Burak Deniz'in yüzü olduğu kampanya, dün akşam yayınlanan tanıtım filmiyle başladı. Yönetmenliğini Murad Küçük'ün, prodüksiyonunu İFP/Sadık Ekinci'nin, saç-makyajını Zamir Kabak'ın üstlendiği, afiş fotoğraflarını ise Mehmet Turgut'un gönüllü olarak çektiği reklam filmi, izleyicilerin beğenisini kazandı ve sosyal medyada büyük ilgi görüyor.





