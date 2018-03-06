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6 iş adamına FETÖ'den ceza yağdı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 2’si tutuklu 6 iş adamına ceza yağdı.

Güncel / 06 Mart 2018 Salı 20:12
6 iş adamına FETÖ'den ceza yağdı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık N.S. duruşma salonunda, tutuklu sanık H.O.B. tutuklu bulunduğu Konya'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile tutuksuz sanıklar N.S. ve M.K. duruşma salonunda avukatları ile birlikte hazır bulundu. Kayınvalidesi vefat ettiği için şehir dışına çıkan tutuksuz sanık A.A.A. ile tutuksuz sanık Y.A. duruşmaya katılmadı. 68 sanıklı FETÖ Davası'nda tefrik edilen ve tek dosyada 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Kılıçaslan Eğitim Vakfı'nın kurucuları Y.A. ve N.S. ile yöneticileri A.A.A., M.K. ve N.S. ile H.O.B.'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca 3 belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen A.A.A.'nın ayrıca ‘özel belgede sahtecilik' suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık N.S., “Devletim bana ‘sen örgüt üyesisin' diyorsa, ben bilmeden bu örgüte yardım yaptıysam boynum kıldan incedir. 629 gündür tutukluyum, iş yerimi kapattım, devletim var olsun. Bilmeden yaptıklarım için pişmanım” dedi.

KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nde 8 ay başkanlık yapan tutuklu sanık H.O.B. ise, “Ailem de ben de çok mağdur olduk. 22 aydır tutukluyum” diye konuştu.

Tutuksuz sanık M.K. dini ve milli duygularla vakfa katıldığını belirterek, “O dönemde hep teşvik edildik. Dönemin cumhurbaşkanı bir iftarda vakfın başkanı Y.A.'nın elini öpüp, havaya kaldırarak ‘bu hizmetleriniz devam etsin' demişti. Y.A., S.B. ile güç savaşına girdiği için dışlandı. İ.M., Y.A.'nın damadıdır. Her şeyin içinde o var. Örgüt üyesi de değilim, sempatizanı da. S.B.'yi kesinlikle tanımam, 17/25 Aralık'tan sonra hiçbir irtibatım kalmadı” ifadelerini kullandı.

MAHKEME 6 SANIĞA CEZA YAĞDIRDI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.S.'ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 11 yıl 3 ay hapis, tutuklu sanık H.O.B.'ye aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık A.A.A.'ya da örgüt üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın yaşı ve sağlık durumu nedeniyle yurt dışı yasağının devamına hükmetti. Ayrıca mahkeme, tutuksuz sanık A.A.A.'ya ‘özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıl 15 gün hapis cezasını erteledi. Tutuksuz sanıklar N.S. ile M.K.'ye ‘silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık Y.A.'ya ise ‘örgüte üyelik' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanığın 83 yaşında olması gerekçesiyle bu cezayı erteledi.

(Şeref Kahraman /İHA) Kaynak : İHA

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