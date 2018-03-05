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İşadamına evinin önünde kanlı infaz

İçel’de bir iş adamı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, cinayet zanlısı olarak iş adamının ilk eşinden olan oğlunu arıyor.

3. Sayfa / 05 Mart 2018 Pazartesi 21:18
İşadamına evinin önünde kanlı infaz
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Edinilen bilgiye göre, iş adamı Mahmut Alaca, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Marina Sitesi’ndeki evinden çıktığı sırada olay yerine ticari taksi ile gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna en az 3 kurşun isabet eden Alaca olay yerinde hayatını kaybederken, silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda cinayet zanlısı olarak iş adamının ilk eşinden olan oğlu E.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulunurken, iş adamının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Önceki dönemlerde İçel Sanayici ve İşadamları Derneğinin yönetiminde de yer alan Mahmut Alaca’nın öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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