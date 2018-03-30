Samsun'n Bafra ilçesinde 54. Kütüphane Haftası, Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle kutlandı. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Şaban Hüryaşar, “Kütüphanemizde 28 bin 162 adet kitap bulunmakta. Son bir içerisinde kütüphanemizde 52 bin 814 okuyucu ziyaret etmiş,4 bin 266 okuyucumuz kütüphanemize üye olmuştur.16 bin 198 adet kitap kütüphanemize üye olan okuyucular tarafından ödünç alınarak faydalanılmıştır. Kütüphane çalışanları olarak kütüphanemizi bol bol ziyaret etmenizi bekliyoruz” dedi.



“‘Oku' diyen bir dinin mensupları olarak okumalıyız ve insanlığa bir şeyler katmalıyız”



“Dünya tarihinde iz bırakan insanlar belki çok şöhretli adamları değildir ama kültür adamları daha unutulmazdır” diyen Kaymakam Ali Fuat Türkel, “Kültür ülkenin gelişmesinde çok önemli bir ölçüdür. Yazının icadıyla birlikte çok sayıda kitaplar yazıldı. Maalesef bazı gaddar devlet adamları tarafından yazı ve yazılı eserlerde yakıldı, yıkıldı ve birçok değerli eserler yeryüzünden kayboldu. Kültür ve sanat eserlerine çok önem verelim. ‘Oku' diyen bir dinin mensupları olarak okumalıyız ve insanlığa bir şeyler katmalıyız” ifadelerini kullandı.



“Google yerine kütüphane”



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yaygılar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ise, “Kütüphaneler insanların bilgiye olan ihtiyaçlarını derleyip, toparlayıp sunma noktasında tarihte bir mekan olarak karşımıza çıkmış. Bugün şunu duyuyoruz: ‘Cebimizde cep telefonumuz var, bu çağda kütüphanelere ne gerek var.' Ama öyle değil. Çünkü internetten ulaştığınız bilgilere güvenilir olduğuyla ilgili ciddi endişeler duyuyoruz. Google'a yazıyoruz ve önümüze çıkan ilk bilgiyi doğruymuş muamelesi yaparak alıyoruz. Ama ne kadar doğru, ne kadar gerçeği yansıtıyor bunları sorgulama ihtiyacı bazen hissetmiyoruz ve hataya düşüyoruz. Bilgiye olan ihtiyacımızı karşılama noktasında biz illa da kütüphaneler diyoruz. Bu çerçevede de çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.



“Bir yıllık kullanıcı sayımız 2017 itibarıyla 25 milyon civarında”



Genel müdürlük olarak Türkiye genelinde 150 tane kütüphanelerinin olduğunu açıklayan Odabaş,



“Mahallelerden ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden illere kadar Türkiye'nin dört bir tarafında kütüphanecilik hizmetlerini kamu eliyle Kütüphaneler ve Yaygılar Genel Müdürlüğü olarak yürütmeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin civarında kütüphanelerimize üyemiz var. Bir yıllık kullanıcı sayımız 2017 itibarıyla 25 milyon civarında. Bu 25 milyon kullanımdan 10 milyon 500 civarında da kütüphanelerden ödünç kitap alımları var” şeklinde konuştu.



Protokol konuşmalarının ardından Altınkaya Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu. Bir yıl boyunca kütüphaneden faydalanıp en çok kitap okuyan Nurşan Turguter, Esin Çakır ve Sabri Cengiz'e protokol tarafından hediyeleri verildi.



Ayrıca Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ali Odabaş'a Bafra'nın sembolü olan Çetinkaya Köprüsü plaketi hediye etti.



Etkinliğe ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Kaynak : İHA