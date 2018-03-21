Kılıçdaroğlu Nevruz Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye'de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum'.