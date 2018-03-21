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Kılıçdaroğlu Nevruz Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye'de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum'.

Siyaset / 21 Mart 2018 Çarşamba 09:25
Kılıçdaroğlu Nevruz Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından nevruza ilişkin paylaşımında, "Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı. Kaynak : AA

TwitterKemal KılıçdaroğluBeraberlikNevruz Bayramı


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