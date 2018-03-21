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İşte PKK'lı yöneticilerin lüks villaları

Terör örgütü PKK/PYD’li sözde yöneticilerin Afrin yolu üzerinde stratejik bir noktada bulunan Kafr Cenne bölgesindeki villalarında lüks içinde hayatlarını sürdürdükleri ortaya çıktı.

Dünya / 21 Mart 2018 Çarşamba 13:10
İşte PKK'lı yöneticilerin lüks villaları
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Afrin'in en güzel köyü gerçek sakinlerini bekliyor. Dağın eteklerinde çam ağaçları ile çevrili olan ve Afrin'e giriş kapısını kontrol eden stratejik bölgedeki Kafr Cenne'de PKK'lı ve PYD'li yöneticilerin lüks villalarda halktan topladıkları haraçlarla lüks içinde yaşadıkları ortaya çıktı. Afrin ve çevresinin rahatlıkla gözetlenebildiği tepede yüzlerce villa bulunuyor.

Çoğunluğunun terörist yöneticilerinin yaşadığı bölge Türk ordusu ve ÖSO tarafından temizlendi. Şimdilerde sessizliğin hakim olduğu Kafr Cenne'de Ruslar tarafından PYD'liler için kurulan eğitim kampı da bulunuyor. ÖSO tarafından ele geçirilen kamp artık ÖSO karargahı olarak kullanılıyor. Hakim bir noktada Türk askerlerinin de konuşlandığı bölgenin ele geçirilmesi Afrin'e girişi de kolaylaştırdı. Bölgeyi tanıtan ÖSO askeri, 'Burası stratejik bir bölge olduğu için PYD'liler, PKK'lılar 4 yolu burada kontrol altına alıyorlardı. Buradaki yollar Meryemin köyüne çıktığı için Bafelyon Dağı'nı da buradan gözetliyorlarmış. Afrin'in ana kapısı buradan geçiyor. Aşağıda da Rusların burada askerleri vardı. Bu köyde villalarda PKK'lılar barınıyordu. Ele geçirildikten sonra PKK'nın bayrakları, malzemeleri çıkmış' diye konuştu.

Türk ordusuna bağlı birlikler ise dağın yüksek bir mevkisinde konuşlanmış durumda.

Bölgedeki arama tarama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kafr Cenne'deki villalar halkın kullanımına açılacak.

İhlas Haber Ajansı , Kafr Cenne'nin Türk F-16'ları tarafından bombalanmadan 2 saat önce Rus askerlerinin boşaltarak terk ettikleri askeri eğitim alanlarını görüntüledi.


Kaynak : İHA

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