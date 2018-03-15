Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8860 seviyesinde dengelendi.



Hafta başından bu yana yükselen olan dolar/TL, dün 3,8950 ile 3 ayın zirvesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 3,8788'den tamamladı. Avro/TL de 4,8127 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, günü yatay bir seyirle 4,80'den kapattı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 3,8860 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 artışla 4,8102'den, sterlin/TL de yüzde 0,38 yükselişle 5,4370'ten alıcı buluyor.



Dolar endeksi yatay bir seyirle 89,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise 1,2360 seviyesinde dengelendi.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'deki siyasi gelişmeler ile veri akışının takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan analistler, 3,8550 ve 3,8350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.



Kaynak : AA