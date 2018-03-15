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ABD'de şok! 950 tonluk yaya geçidi çöktü, altında çok sayıda araç kaldı...

Miami'de bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi'nde yeni inşa edilen bir yaya üst geçidi çöktü.

Dünya / 15 Mart 2018 Perşembe 23:10
ABD'de şok! 950 tonluk yaya geçidi çöktü, altında çok sayıda araç kaldı...

ABD'nin Florida eyaletinde bir üst geçit çöktü, en az 6 kişi yaralandı. Çöken enkazın altında çok sayıda aracın kaldığı öğrenildi. ​Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Florida'daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki üst geçit çöktü. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, birçok kişinin yaralandığı ve otomobillerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Köprünün birkaç gün önce açıldığı bildirildi.


Üst GeçitFloridaUluslararası


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