ABD'de şok! 950 tonluk yaya geçidi çöktü, altında çok sayıda araç kaldı...

ABD'nin Florida eyaletinde bir üst geçit çöktü, en az 6 kişi yaralandı. Çöken enkazın altında çok sayıda aracın kaldığı öğrenildi. ​Kurtarma çalışmaları sürüyor.



Florida'daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki üst geçit çöktü. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, birçok kişinin yaralandığı ve otomobillerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Köprünün birkaç gün önce açıldığı bildirildi.





