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Ünlü işadamı hayatını kaybetti

Çanakkale'nin nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan (81), hayatını kaybetti.

Yaşam / 12 Mart 2018 Pazartesi 22:23
Ünlü işadamı hayatını kaybetti

Türk ağır sanayisi öncü bir ismini kaybetti. Ağır sanayi alanında Türkiyenin öncü kuruluşlarından İçdaş A.Ş.nin ve grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Dedeleri Kastamonu Cideden Haliç kıyısındaki Hasköye gelen Aslan ailesi, Türk ağır sanayisine büyük hizmetlerin ilk adımlarını burada attı. Hasköy eşrafının geniş bir ailesinin evladı olarak hayata gelen Necati Aslan, ağabeyi Tacettin ve kardeşi Bayram Yusuf Aslan ile birlikte İçdaş A.Ş.nin temellerini Hasköyde attı.

Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan Necati Aslan, ağır sanayiye duyduğu büyük tutkusuyla tanınıyordu. Milli sanayinin gelişmesi çaba harcayan Necati Aslan, sanayinin millileşmesi yönünde de fikirleriyle öne çıkmıştı.

İçdaş A.Ş. ve grup şirketlerinin sosyal sorumluluk alanında da öncü olmasında imzası bulunan Necati Aslan, hac ziyaretlerinde de bulunmuştu ve çevresinde hacı sıfatıyla da biliniyordu.

Necati Aslan için Kasımpaşadaki Büyükpiyalepaşa Camiinde yarın öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Merhumun cenazesi, Beşiktaştaki Ulus Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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