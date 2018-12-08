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İsmail Türüt: Kerimcan'ın olduğu yerden geçmem

Ünlü türkücü İsmail Türüt'ten sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ı kızdıracak sözler...

Televizyon / 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:47
İsmail Türüt: Kerimcan'ın olduğu yerden geçmem
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Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programına konuk olan ünlü türkücü İsmail Türüt, Kerimcan Durmaz'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.


YAPTIĞI İŞİN SEVİLECEK BİR YANI YOK

'Kerimcan gibi insanlara nasıl para verip bunları dinlemeye giderler aklım almıyor' diyen İsmail Türüt 'Bunları kim sever? Yaptığı işin sevilecek bir yanı yok. Ne yapıyor da seviliyor bu adam? Yavuz Seçkin Anırcan diye bir şey yaptı ben onu daha çok tercih ediyorum' dedi.

OLDUĞU YERDEN GEÇMEM

Kerimcan'ın olduğu yerden geçmeyeceğini söyleyen ünlü türkücü 'Onların yaptıkları bize uymaz, bizi bozar. Ama sevenlerine itirazım yok' dedi.

ALEYNA TİLKİ'Yİ BEĞENİYORUM

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi beğendiğini söyleyen ismail Türüt ben güzel okuyanı severim ifadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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