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Ekmek fırınını basıp dehşet saçtı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ekmek fırınına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

3. Sayfa / 05 Aralık 2018 Çarşamba 22:38
Ekmek fırınını basıp dehşet saçtı!

Olay, saat 18.30 sıralarında Turan Mahallesi Kurultay Sokak'taki ekmek fırınında meydana geldi.

İddiaya göre, M.Ç. henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi İ.Ç. (64) ve yeğeni Y.Ç. (35) ile fırında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tüfekle İ.Ç.'ye ve Y.Ç.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Y.Ç.'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan baba İ.Ç. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, şüpheli M.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

PolisPolis EkipleriSağlık EkibiSağlık Ekipleri


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