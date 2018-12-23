Başsavcılık'tan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Soruşturma kapsamında, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in katıldığı katıldığı programdaki sözleri incelemeye alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın ifadeye davet edildikleri belirtildi.



BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA



İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir” denildi.



ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı DEİK Genel Kurulu'nda, katıldığı bir televizyon programında, “Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler” diyen Metin Akpınar'ı hedef almış ve “Beni ipe götürecekmiş. Bunu sanatçı görünümü adı altındaki müsveddeler yapıyor. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar? Biz bu yola farklı çıktık. Beni ipe götürecekmiş. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız” demişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla başlatılan soruşturmada, Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk TV'deki Halkın Arenası programının görüntüleri incelemeye alındı