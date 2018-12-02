USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

Kılıçdaroğlu ve ünlülerden işaret diliyle 'Memleketim' şarkısı

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe Belediyesinin katkılarıyla işitme engelliler için “Memleketim” şarkısına işaret diliyle klip çekti. Klipte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi-yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, oyuncu Sarp Levendoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şarkının sözlerini işaret diliyle seslendirdi.

Güncel / 02 Aralık 2018 Pazar 16:06
Kılıçdaroğlu ve ünlülerden işaret diliyle 'Memleketim' şarkısı
Video için tıklayın

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Maltepe Belediyesi, Dünya Engelliler Günü öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Siyaset, sanat, tarih ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçerek Ayten Alpman'ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi-yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, haber spikeri Seda Öğretir, Savaşçı dizisi oyuncuları Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Berk Oktay'ın bulunduğu ünlü isimler, gaziler ve işitme engellilerle birlikte işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü.

“Onur Ödülleri' sahiplerini buluyor

Maltepe Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ise yine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak olan “DUY BENİ Memleketim” etkinliğinde Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından engellilere katkı veren ve çalışma gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara “Onur Ödülleri” verilecek. Ödül alacak kişi ve kurumlar şöyle:

'Fenerbahçe Spor Kulübü, Fox TV, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, NTV Haber Spikeri Seda Öğretir, Dr. Ender Saraç, oyuncu Mert Fırat, iş adamı Cemil Can Akan ve Çağlar Çokçetin, Çocuk Eğitim Derneği Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı.' Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Maltepe BelediyesiKemal KılıçdaroğluBelediye BaşkanıDünya Engelliler GünüBurç Kümbetlioğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı