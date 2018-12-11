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İthalatta korunma önlemi

İran menşeli bazı cam türlerine 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Ekonomi / 11 Aralık 2018 Salı 08:35
İthalatta korunma önlemi

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İran menşeli çekme ve üfleme, emici veya yansıtıcı, yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış olanların da aralarında bulunduğu cam türlerine 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük tutarı, 11 Aralık 2019'a kadar ton başına 48 dolar, 12 Aralık 2019-11 Aralık 2020 tarihlerinde 46 dolar ve 12 Aralık 2020-11 Aralık 2021 tarihlerinde 44 dolar olacak.

Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.

Yükümlülüğü yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında noksan ek mali yükümlülüğün iki katı tutarında para cezası uygulanacak.

Öte yandan Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaynak : AA

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