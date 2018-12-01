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Adakçı Baba 'Hizmet için ben de adayım' dedi!

Kahramankazan'ın sevilen isimlerinden olan Hakan Orhan ilçesine hizmet etmek için ilçe belediye meclis üyesi aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Siyaset / 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:38
Adakçı Baba 'Hizmet için ben de adayım' dedi!

31 Mart 2019 Yerel seçimlere sayılı günler kala büyükşehir, ilçeler ve belediye meclis üyesi aday adayları tek tek resmi açıklamayı parti genel merkezlerine yapıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin sevilen isimlerinden olan Adakçı Baba ismiyle bilinen Hakan Orhan da ilçesine, bölgesine hizmet etmek için elini taşın altına koydu. AK Parti'den ilçe meclis üyesi adaylık başvurusunu yaparak saha çalışmalarına başladı.

Adaylık başvurusu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çıkmış olduğu yolda sevenlerinden destek isteyen Hakan Orhan'a Ankara'nın dört bir yanından destek mesajları geldi.




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