31 Mart 2019 Yerel seçimlere sayılı günler kala büyükşehir, ilçeler ve belediye meclis üyesi aday adayları tek tek resmi açıklamayı parti genel merkezlerine yapıyor.



Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin sevilen isimlerinden olan Adakçı Baba ismiyle bilinen Hakan Orhan da ilçesine, bölgesine hizmet etmek için elini taşın altına koydu. AK Parti'den ilçe meclis üyesi adaylık başvurusunu yaparak saha çalışmalarına başladı.



Adaylık başvurusu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çıkmış olduğu yolda sevenlerinden destek isteyen Hakan Orhan'a Ankara'nın dört bir yanından destek mesajları geldi.









