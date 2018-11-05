Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanırsak hep birlikte kazanacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, merhum Gülseren Özdemir'i rahmetle yad ederek, bu eğitim öğretim kurumu için Özdemir ailesini kutladı.



Okulda eğitim ve öğrenim görecek zihinsel ve bedensel engellilere sağlıklı bir hayat dileyen Erdoğan, aileleri de evlatlarına sahip çıktıkları, onları hayata kazandırmak için fedakarca mücadele verdikleri için tebrik etti.



'Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık'



Erdoğan, 'Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır.' ifadelerini kullandı.



Türkiye'de bu tür çocukların yıllarca sanki bir utanç sebebi gibi izbe köşelerde gizlendiklerini, hayatlarını dört duvar arasında sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



'Romanlara, filmlere konu olan bu eski devir görüntüleri ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Mesela, bugün ülkemizde 513 bin engelli birey, evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ayrıca, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 16 bine yaklaştı. Engelli bireylerin bakımlarına destek olmak için her birine ortalama 650 lira engelli aylığı ödeniyor. Böylece geçmişte ailelerine yük olan engelli bireylerimiz, bugün tam tersine ailelerine destek verir hale gelmişlerdir.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına da önem verdiklerini dile getirerek, 'Bugüne kadar kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bine yakın işçi kadrosunda engelli istihdamını gerçekleştirdik. Özel sektörde kota fazlası çalıştırılan engellilerin sigorta primlerinin tamamını destek kapsamına aldık. Özel eğitime verdiğimiz desteği geliştirerek, bu hizmetlerden faydalanmak için gereken engel oranını yüzde 20'ye kadar düşürdük.' diye konuştu.



'Otizm Eylem Planı'nın uygulamasını takip ediyorum'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otistik bireylere yönelik özel bir Otizm Eylem Planı hazırladıklarını anımsatarak, planın, ülkede sayıları 1 milyonu bulduğu tahmin edilen, aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsadığını anlattı.



İçinde 6 ana başlık ve 26 tedbirin yer aldığı eylem planının ilgili kurumlar tarafından hayata geçirildiğini dile getiren Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer tüm kurumlara Otizm Eylem Planı'nın uygulamasını hassasiyetle takip ettiğini özellikle belirtmek istediğini söyledi.



'Türkiye ileriye gittikçe kurulan tuzakların mahiyeti değişti'



Ülkede bugün yapılan işlerin '20, 40, 60 yıl önce niye yapılmadığı' sorusunun cevabının bu kavramlarda gizli olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Çünkü geçmişte siyasetten bürokrasiye, medyadan akademiye her yer büyük ölçüde hayata insan odaklı bakmayan, zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir. İşte bu sebeple Türkiye pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etmiştir. Biz Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğimizi söyleyerek işe koyulduğumuzda karşımıza çıkartılan engeller, hep ülkeyi yeniden bu kirli iklime sürükleme amacı taşıyordu. Ülkemizi büyüttükçe, güçlendirdikçe, ülkemizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdıkça bu engelleri birer birer aştık.'



Erdoğan, Türkiye ileriye doğru gittikçe bu defa kurulan tuzakların, oynanan oyunların mahiyetinin değiştiğini, tarihte eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldıklarını, bu süreçte ne olursan olsun 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından taviz vermediklerini ifade etti.



'Devletimiz ile milletimiz arasındaki güçlü bağ en önemli umut kaynağımızdır'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünde 2023 hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



'Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bizi bu hedeflerden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen, hedeflerimize doğru yürüme kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimiz ile milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır.'



'2023'te farklı bir lige çıkacağız'



'Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz' diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



'Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye inşallah kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleri şöyle sürdürdü:



'Bugüne kadar saflarını sıkı tutan milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum.'

