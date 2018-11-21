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CHP'li eski başkandan Yavaş'ın adaylığına tepki

CHP'li eski Başkan Murat Karayalçın, Mansur Yavaş'ın adaylığına tepki gösterdi.

Siyaset / 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:25
CHP'li eski başkandan Yavaş'ın adaylığına tepki

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Mansur Yavaş'ı düşündüğü kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

CHP'nin İYİ Parti ile ittifak yaparak aday göstermesi muhtemel Mansur Yavaş'a Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Murat Karayalçın tepki gösterdi.

YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA TEPKİ

Karayalçın, Yavaş'ın 2014 yılında seçimi kaybettikten sonra CHP'den istifa ettiğini hatırlatırken 'CHP'nin adayı CHP'li olmalı' dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Murat Karayalçın şunları söyledi;

2014 seçimini kaybeden Mansur Yavaş, seçim sonrası CHP'den istifa edip dilekçesini Yargıtay Başsavcılığı'na verdi. Şimdi ‘rozetsiz aday' diyor. Benim yakamda CHP rozeti vardı ama tarafsız belediye başkanıydım. Evet, CHP'nin başkan adayları partili olmalıdır ama CHP-İYİ Parti yönetimlerinin sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunu da saklı tutuyorum.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

BaşsavcılığıMurat KarayalçınAnkara Büyükşehir BelediyesiSaygı ÖztürkCumhuriyet Halk Partisi


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