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Bakan Albayrak peş peşe müjdeleri sıraladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni vergi indirimlerini açıkladı. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV indirimleri yapılacak. İndirimler yarından itibaren geçerli olacak.

Ekonomi / 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:30
Bakan Albayrak peş peşe müjdeleri sıraladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi denetim kurulu toplantısı sonrası yeni vergi indirim paketini açıkladı.

ALTI BAŞLIKTA VERGİ İNDİRİMİ

- Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz.

- Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.

- Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

- Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

- Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.

- 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

- Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.

'ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK VEREN FİRMA SAYISI 2 BİN 500'Ü AŞTI'

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız.

Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Kurdaki köpük denilen seviyenin de ekim ayı enflasyonu ile kırılmaya başladığını görüyoruz.

Fiyatlamalardaki negatif dalgalanmayı kırmak için enflasyonla mücadele programı başlatmıştık. Destek veren STK ve kurum sayısı 2 bin 500'ü aştı. Kurda ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukçta buradaki indirim oranlarının yüzde 10'un üzernie çıkmaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Kredi faizlerinde son bir ayda çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandı. Yüzde 40-50'ler konuşulurken bugün itibariyle geldiği nokta ortalama yüzde 30'ların altına inmeye başladı. Mevduat faizleri yüzde 20'nin altına inmeye başladı. Bu trendin aşağı inmeye başladığını gösteren gelişmelerden biri.

Maliye BakanıBerat Albayrak


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