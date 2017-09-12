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Paris'te sokaklar karıştı

Fransa’da binlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un işçi reformlarını protesto etti.

Dünya / 12 Eylül 2017 Salı 19:06
Paris'te sokaklar karıştı
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Fransa’da yüzlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un işçi reformlarını protesto etti. Gösteriler ülkenin çeşitli şehirlerinde Genel İşçi Federasyonu(CGT) tarafından organize edildi. CGT ülke genelinde 180 gösterinin düzenlendiğini açıkladı.

Polis Lyon kentinde protestocuların yolunu kesmek isteyince, göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Paris’te tren seferleri azatılırken, şehirer arası tren seferleri normal olarak sürdürüldü.

Öte yandan, göreve geldikten sonra ilk kez protesto gösterileriyle karşılan Macron ise Irma kasırgasının yıkımını görmek için Karayipler’deki St Martin ve St Barts adalarını ziyaret etti. Kaynak : İHA

ProtestoÇatışmaFransa Cumhurbaşkanı


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