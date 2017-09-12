Melih Gökçek'ten flaş 'ODTÜ'ye ağaç' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile yapılan protokolle üniversite arazisinin yanından geçmesine karar verilen bulvarın yapımı için nakledilen ve kesilen ağaçların yerine, anlaşmada 2 katı kadar öngörülmesine rağmen 4 katı ağaç dikeceklerini açıkladı.



Ne olmuştu?



Sağlık Bakanlığı tarafından Bilkent'te yapımı devam eden Şehir Hastanesi Kampüsü'nün ulaşımı için ODTÜ içinden geçirilecek yol konusunda, ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlandı. Anlamaya ilişkin protokol, Ankara Valiliği'nde imzalanmıştı. ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak yolun inşaatı için yüzlerce iş makinesi gece saatlerinde ODTÜ arazisinde çalışmaya başladı.

'Cılız ve az yapraklı olanlar kesildi'



Mozambik'in Başkenti Maputo Belediye Başkanı David Simango ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden ve ardından heyete ANKAPARK'ı gezdiren Başkan Gökçek, burada gazetecilerin, ODTÜ arazisinden geçirilen yola ilişkin sorularını cevaplandırdı.



ODTÜ arazi yanından geçecek ve İncek Bulvarı'na bağlanacak olan Konya Yolu'na alternatif yeni bulvarın yol açım çalışmalarını 9 saat gibi rekor bir sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yol için 4 bine yakın ağacı özel makinelerle naklettiğini; ömrünü tamamlamış, cılız ve az yapraklı olanların da kesildiğini anlatan Başkan Gökçek, “ODTÜ Rektörlüğü ile 2 katı ağacın yeniden dikilmesini anlaşmıştık. Ama biz orada nakledilen ve kesilen ağaçların 4 katını, ODTÜ'nün gösterdiği yerlere dikeceğiz' dedi.