Fatih Altaylı: ABD’de 'derin devlet' çok açık biçimde Türkiye’ye karşı bir oyun planlıyor

ABD'de Sarraf davasına sanık olarak dahil edilen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Nankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Abdullah Happani hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu olaydan pis kokular geliyor' demişti.



Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı da bugünkü köşe yazısında, 'Ben size söyleyeyim, bu dava Trump'ı aşan bir iş. Bu ABD'nin derin dış politikasının yansımalarından biri. ABD'de “derin devlet” çok açık biçimde Türkiye'ye karşı bir oyun planlıyor. Bu oyunun Türkiye için hiç beklenmedik noktalara gitmesi, ABD'nin oyun planı içinde olabilir diye görüyorum' iafdelerini kullandı.



İŞTE ALTAYLI'NIN O YAZISI:





Türkiye'ye karşı oyun planı





BAŞTA Almanya ve Avrupa'nın pek çok yerinde olduğu gibi ABD'de de “Türkiye aleyhtarı” bir siyaset veya yönetim anlayışı hızla yükseliyor.



Türkiye, daha doğrusu Türkiye'deki yönetim anlayışı ve biçimi hızla “şeytanlaştırılıyor”, Türkiye'nin “dünya düzeni dışına çıktığı” medya kampanyalarıyla zihinlere yerleştiriliyor.



Türkiye'yle ilgili olarak “tipik bir Ortadoğu diktatörlüğü” imajı Batı toplumlarının hafıza kodlarına yerleştiriliyor.



Türkiye'de de iktidar bu algıyı yaratmak isteyenlere bol bol malzeme vermekten, tabloyu olduğundan daha kötü göstermek isteyenlere bahaneler yaratmaktan geri kalmıyor. (Bkz Cumhuriyet davası gibi.)



Zarrab davası da bunun unsurlarından biri.



Davaya Türkiye'den bir kamu bankasının yöneticilerinin karıştırıldığı yetmezmiş gibi, bir de eski bakan sanık koltuğuna oturtuluyor.



Büyük ihtimalle başka siyasetçiler de bu davanın konusu olacak gibi görünüyor. Türkiye ise tepki gösteriyor, Trump'ı arıyor.



Ben size söyleyeyim, bu dava Trump'ı aşan bir iş.



Bu ABD'nin derin dış politikasının yansımalarından biri.



ABD'de “derin devlet” çok açık biçimde Türkiye'ye karşı bir oyun planlıyor.



Bu oyunun Türkiye için hiç beklenmedik noktalara gitmesi, ABD'nin oyun planı içinde olabilir diye görüyorum.



Önce Türkiye'yi uluslararası kurallara uymayan, Batı çıkarlarıyla çelişen bir Ortadoğu diktatörlüğü olarak tanımla.



İçerideki gazeteciler, içerideki siyasetçiler, tutuklanan yabancılar üzerinden hukuksuzluk yapan bir ülke olma imajını oturt.



Bundan sonra gelinecek aşamalar çok daha korkutucu olmaya aday.



Yarın öbür gün özellikle Güneydoğu'da PKK ile bir “kargaşa” ortamı yarat.



Türkiye'nin buna sert müdahalesini bekle.



Bu müdahalenin ardından Türkiye'yi iyice suçlu haline getir.



Ve sonrasında Türkiye'ye uluslararası müdahaleyi gündeme taşı.



Ve daha sonra da Türkiye'ye müdahale et.



Tezgâhlanan senaryo bu gibime gelmeye başladı.



Türkiye'nin bir oyun planı var mı bilmiyorum.



Ama rakibin antrenmanlarından gördüğüm planı bu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel