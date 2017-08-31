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Sakarya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2017 Perşembe 17:18
Sakarya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hendek kent merkezinden Dikmen Mahallesi'ne giden Osman Köroğlu idaresindeki 54 RL 469 plakalı kamyonet, Aksu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile eşi Nazife, oğlu Ömer Köroğlu ve Erdi Ark yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca çıkarıldı. Osman ve Nazife Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, diğer yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılar, buradaki müdahalelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Osman ve Nazife Köroğlu'nun cenazeleri ise Hendek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak : AA

Devlet HastanesiBüyükşehir BelediyesiDireksiyonJandarmaSakarya Üniversitesi


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