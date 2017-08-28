Kurbanlık seçerken bunlara dikkat!

Yaklaşan kurban bayramıyla vatandaşlar kurbanlıklara bakmaya başladı.



Kurban seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri ise İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan açıkladı.



Türkiye Gazetesinden Anıl Ekin Gümüş'e konuşan Arslan, Kurban Bayramında Türkiye genelinde 1 milyon büyük baş ve 2 milyon 500 bin küçük baş hayvanın nakli ve kesiminin yapılmasının beklendiğini kaydetti.



Prof. Dr. Murat Arslan, kesinlikle satın alınmaması gereken hayvanları şöyle sıraladı;



- Resmi Veteriner Sağlık Raporu olmayan



- Büyükbaş hayvanlarda küpesiz ve kimlik kartı (pasaportu) bulunmayan



- Küçük baş hayvanlarda kulak küpesi bulunmayan



- Gebe veya yeni doğum yapmış olan



- Damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar



- Deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurmamış hayvanlar



- Anormal kokulu ishali olan, çevreye karşı anormal tepkili veya çok duyarsız ve kısmi/genel felçli olan hayvanlar



- Öksürüğü olan ve tüyleri karışık ve mat halde olan



- Yutma zorluğu bulunan ve iştahsız hayvanlar



KURBANLIK HAYVANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ CANLI VE SAĞLIKLI OLMALI



Prof. Dr. Murat Arslan, hayvanın canlı ve genel görünüşünün sağlıklı olması gerektiğini vurgularken, her kurban satış ve kesim alanında Veteriner hekimlerin görevlendirildiğini, Kurban satın alırken görevli Veteriner hekimden destek istenilebileceğini ifade etti.



Kesim öncesi kurbanlık hayvanların yorgun olmaması ve kesimden önce 12 saat boyunca yem verilmemesi gerektiğini söyleyen Aslan, hayvanların kesim alanına taşınması ve kesim sırasında strese sokulmaması gerektiğini belirtti.



Kurbanlık hayvanları strese sokacak kötü muamelelerden ve hareketlerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini ifade eden Aslan, 'Hayvanların kesilen diğer hayvanları görmemeleri onları strese sokacaktır. Gerek kesimden önce gerekse kesim sırasında hayvanların strese girmeleri hem hayvan refahı açısından sakıncalıdır, hem de hayvanlardan elde edilen etlerin kısa sürede bozulmasına neden olacaktır' dedi.



CADDE VE SOKAKLARDA KESİM YAPILMAMALI



İstanbul'a gelen kurbanlık hayvanların sadece %5'i ile %10'nun belediyelerin hazırlamış olduğu ünitelerde, kalan kısmının ise bahçe, otopark, otoban kenarlarında, oto yıkama yerlerinde ve hatta sokak ortasında kontrolsüz olarak kesildiği aktaran Arslan, Kurbanlıkların, belediyelerce belirlenmiş teknik ve hijyenik şartlara sahip yerlerde kesilmesi gerektiğini vurguladı.



Arslan, 'Özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kurallar da yasalarca belirlenmiştir. Buna göre; Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden yapılmalı, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılmalı, gerektiğinde kireçlenmelidir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve bayram süresince hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmelidir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukura gömülmelidir.' dedi.



HİJYEN KURALLARINA UYMAYANLARA VE HAYVANA EZİYET EDENLERE CEZA



Gerek uygunsuz kesim yerlerinde kesim yapılması gerekse acılı kesime karşı cezaların uygulanacağını belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması gerektiğini ifade edip buna uymayan kişilere 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre ceza verilebileceğini söyledi.



Hayvanlar kesilirken dinî kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda kesim yapılması gerektiğini belirten Aslan, bu kurallara uymayan kişilere hayvan başına idari para cezası uygulanabileceğini söyledi.



İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI GEREKLİ DENETİMLERİ YAPIYOR



İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak vatandaşların dini ibadetlerini gerçekleştirirken olumsuzluklar yaşamaması için her yıl çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Murat Arslan,



'Hekimler olarak bu bayramda kesim için mutlaka en az acı veren şekilde kesim yapılmasını, çocuklarımızı derinden etkileyen dehşet verici görüntülerin önüne geçilmesini umuyoruz' diyen Prof. Dr. Murat Arslan, çocuklarda kalıcı travmaya neden olabilecek görüntüler yayınlanmaması konusunda basın kuruluşlarını daha dikkatli davranmaya davet etti.



Kaynak : İHA