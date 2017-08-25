Latif Erdoğan: FETÖ Kılıçdaroğlu'na yaptırmıştır

Gazeteci-Yazar Latif Erdoğan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk oldu.



FETÖ'nün CHP ile yakınlığının konuşulduğu programda Erdoğan oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



GÖRÜNTÜLER KILIÇDAROĞLU'NA



Can Dündar'ın açıklamalarından sonra içeri alınan Enis Berberoğlu'nun kullanıldığı ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye daha yakın olduğunu söyledi. Eğer bir görüntü verilediyse bu görüntünün Kılıçdaroğlu'na verilmiş olabileceğini söyledi.



KILIÇDAROĞLU'NUN GARANTİLİ BİR DURUMU VAR



CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülerin getirdiğini dile getiren Erdoğan 'Kılıçdaroğlu'nun Halk Partisi'nin başına getirebilmek için bir garantisi var. Garantinin ne olduğunu biz daha bilmiyoruz. O garanti noktasında baktığımızda Kılıçdaroğlu'na bu işi yaptırmaları akla gelen ilk iş' dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel