USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

FETÖ'cülerin ailelerine "sus payı" dağıtan kişi yakalandı

Örgütün 'Kanada imamı'nın ABD üzerinden gönderdiği paraları, örgütteki çözülmeyi önlemek amacıyla FETÖ'cülerin ailelerine ve ihraç edilenlere dağıttığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı Olayla ilgili para dağıtan başka kişilerin de olabileceğini değerlendiren ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

3. Sayfa / 25 Ağustos 2017 Cuma 11:17
FETÖ'cülerin ailelerine
Video için tıklayın

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Kanada imamı'nın, ABD üzerinden gönderdiği belirli miktarlardaki paraları, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin ailelerine çözülmeyi önlemek amacıyla 'sus payı' olarak dağıttığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 ay önce İzmir'den gelen emekli devlet memuru M.S'nin, Bursa'daki örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişiden, bir miktar para aldığını ve geri döndüğünü belirledi.

Bunun üzerine şüpheli M.S'yi takibe alan ekipler, bu kişinin örgütün Kanada imamı F.A ile sosyal medya üzerinden haberleştiğini tespit etti.



Örgütten kopmamaları için

F.A'nın, bu kişiye, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan veya adli kontrol ile yargılanması devam eden ya da OHAL kapsamında ihraç edilenlere ve bunların ailelerine örgütten kopmamaları ve çözülme olmaması için 'sus payı' adı altında haftalık olarak para gönderdiği ortaya çıktı.

M.S'nin de ABD üzerinden gelen bu paraları, F.A tarafından sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kendisine verilen Türkiye'nin değişik noktalarında yaşayanlara ait hesap numaralarına havale yaptığı öğrenildi.

ABD'den para gönderimi yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan bir banka şubesinde önlem aldı. Ekipler, M.S'yi bankadaki paraları çektiği sırada suçüstü yakaladı.



Örgütten gelen mesajları da aktarıyormuş

Dikkati çekmemesi için ABD'den yapılan para transferlerinin yüklü miktarlarda olmadığı, bazen başka kişilere gönderilen paraları M.S'nin elden alıp yine ülkenin değişik noktalarında yaşayanların hesaplarına aktardığı belirlendi.

M.S'nin devlet memuru olan oğlunun da örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunduğu bildirildi. M.S'nin, ayrıca Kanada imamı tarafından sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen, çöküş aşamasında olan örgütün destekçilerine moral ve motivasyonu artırmak amacıyla hazırlanan mesajları, whatsapp üzerinden örgüt üyelerine ve bunların ailelerine gönderdiği de ortaya çıktı.

Bu şekilde örgüt üyelerinin ailelerine para transferi yapan diğer kişilerin olabileceğini değerlendiren ekipler, bu örgüt üyelerinin deşifre edilmesi için soruşturmayı derinleştirirken, M.S'nin bağlantılı bulunduğu kişilere ulaşmaya çalışılıyor.

Suçunu itiraf ettiği bildirilen M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : AA

Sosyal MedyaDevlet MemuruSosyal Paylaşım SitesiEmniyet MüdürlüğüTerör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı